EL TEATRO PERUANO DE LUTO. Osvaldo Cattone, reconocido actor, director y productor de teatro argentino, falleció este lunes 8 de febrero a la edad de 88 años, así lo confirmó la actriz Regina Alcover en su programa de radio.

El periodista Fernando Díaz se encargó de dar la noticia en redes sociales. El anuncio del fallecimiento de Osvaldo Cattone enlutó el mundo del teatro peruano y sus seguidores no tardaron en enviar sus condolencias.

Se supo que Osvaldo Cattone estuvo internado en la clínica San Pablo, desde el 20 de enero, donde los médicos atendieron sus dolencias, hasta este lunes que finalmente nos dejó.

Falleció hoy el maestro del teatro Oswaldo Cattone. Lo acaba de mencionar Regina Alcover en su programa de radio. Gran pérdida de un icono del teatro en el Perú. Que en paz de descanse un visionario, un hombre bueno de espíritu libre — Fernando Díaz (@fabril72) February 8, 2021

En una entrevista que brindó a Trome en junio el 2017, el popular director argentino reflexionó sobre la vida y la muerte. En aquella oportunidad estrenaba la obra ‘El Padre’, dirigida por Juan Carlos Fisher, en el teatro La Plaza alejándose después de 42 años de su ‘bunker’ El Marsano.

“No quiero llegar a la necesidad de depender de otros. La gente no se muere por orden cronológico. De pronto sales a la calle y te agarra un auto, no sé cuando será el final nuestro, no sé hasta cuando gozaremos, hasta donde llegaremos. Lo que sí sé es que, a mi edad, 20 años más no voy a vivir. Nadie sabe cuál es el final. Trato de cuidar mi mente y mi cuerpo. Pienso que todo eso contribuye a tener una vejez digna, por ahora, pero no sé hasta que punto”, comentó Cattone.

En setiembre de 2019, Osvaldo Cattone confirmó a Trome su deseo final de no ser enterrado en algún cementerio. “Que me cremen, no deseo pudrirme solo en una tumba”, comentó, fiel a su estilo.

(Foto: Mario Zapata)

BIOGRAFÍA DE OSVALDO CATTONE

Osvaldo Cattone nació el 17 de enero de 1933 en Buenos Aires, Argentina. En 1971 coprotagonizó la novela peruana Nino, producción argentina-peruana que lanzó Panamericana Televisión.

En 1973 viajó al Perú para coprotagonizar la telenovela Me llaman Gorrión, desde ese año se quedó a vivir en Lima para dedicar el resto de su vida a la dirección y producción de infinitas obras de teatro.

En el 2007 protagonizó en el Teatro La Plaza en la obra “El padre” , bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, la que sería su actuación producción sobre las tablas.