‘Pablo BendoChela’ (Miguel Moreno) conversó con Trome y analizó la separación de Jean Deza del primer equipo de Alianza Lima, tras su tercer ampay en una ‘juerga’ cuando debería estar descansando y preparándose para sus partidos.

Profe, ¿fue una decisión difícil separar a Jean?

Ha sido difícil separarlo... pero más difícil es hacerlo de la ‘chela’. Teníamos que tomar una decisión y ahora vamos a mandarlo a la reserva y él ha aceptado, pero ha puesto la condición de que sea un vino reserva 1930.

Usted le renovó la confianza antes, ¿por qué ahora no?

Es que antes fue más fácil cubrirlo porque solo era una salida a la casa de ‘Wascues’, pero ya ahora es insostenible... con decirte que un día lo mandé a hacer planchas y se quedó dormido.

¿Qué piensa de Shirley Arica? ¿Cree que es la culpable de las indisciplinas de Jean?

Bueno, de las damas no hablo, pero esta chica está equivocada, ya que ella es la que wasapea a mis muchachos. Por eso estoy pensando hacer una marcha llamada ‘Con mis futbolistas no te metas’, para que deje de llamarlos. Me han contado que la han visto mirando los partidos de la Sub-20 de Alianza, yo creo que hay que tener cuidado porque me dicen que su lema es ‘sembrar’ para luego cosechar.

Se viralizó una imagen de Jean viendo el ampay que salió en el programa de Magaly Medina.

Sobre esa foto no voy a decir nada, ya que no veo el programa de esa señora que se da en ATV, de lunes a viernes a las 9:45 de la noche, pero creo que esa imagen es un montaje, ya que Jean a esa hora está en la discoteca.

¿Cree que Deza reaccionará y tomará mejores decisiones?

Creo que Jean va a cambiar. Por lo pronto vamos a ayudarlo y hemos prohibido que estornuden en las prácticas, no queremos que nadie le diga ¡salud!, y también le daremos menos responsabilidades dentro del campo de juego, ya que no queremos que sude, porque después agarra una sed de camello. Es que esto es fútbol y yo a mis muchachos los cuido del portón para adentro. (Frank López)

