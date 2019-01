Pablo Heredia sobre Alessandra Fuller: "Si ha elegido a Andrés Vílchez, pues felicidades"

El actor argentino Pablo Heredia espera que su expareja, Alessandra Fuller, sea feliz con Andrés Vílchez, ahora que se rumorea de que tendrían un romance tras haber viajado juntos a Estados Unidos.



“No sé si están o no, pero si son ciertos los rumores, le deseo lo mejor a ‘Ale’, que sea feliz. Es una persona con la que he compartido cosas lindas y si ha elegido a Andrés, pues felicidades. Él me parece una buena persona, espero que la cuide y la haga feliz”, precisó el actor de ‘Ojitos hechiceros 2’.



Por otro lado, detalló que pasó Navidad y Año Nuevo en Lima, junto a Nicola Porcella.



“Las fiestas las pasé aquí, junto a Nicola y otros amigos. No tenía mucho tiempo libre y decidí no viajar a Argentina, pues ya retomamos las grabaciones de la novela”, añadió.