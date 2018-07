Una triste noticia en el mundo de Chollywood . El programa 'En Boca de Todos' confirmó el fin del romance entre Pablo Heredia y Alessandra Fuller . Según la producción, la relación terminó hace dos meses.

Esta noticia no tomó por sorpresa a los seguidores de Pablo Heredia y Alessandra Fuller. Desde hace varias semanas, ninguno de los dos actores compartía ninguna foto o video juntos. Todo empezó cuando se celebró el cumpleaños del argentino y su ex no estuvo presente.

Pese a que ni Pablo Heredia o Alessandra Fuller se han pronunciado directamente al respecto, la actriz de 'Ven Baila Quinceañera' envió un mensaje vía Instagram dirigido a sus fans. Aunque no menciona la ruptura, la exquinceañera agradeció las muestras de apoyo.

Alessandra Fuller en Instagram

"Gracias amores por todo el amor que me dan día a día. Los leo siempre y sus mensajes hoy me hicieron muy feliz. Lo hacen siempre. Que descansen, los llevo en mi corazón" , escribió en su cuenta Instagram Alessandra Fuller.

La actriz y Pablo Heredia se conocieron en 'Ven Baila Quinceañera' y a mediados del 2016 confirmaron su romance tras ser ampayados. El argentino contó que se quedaría en Perú evaluando proyectos para no separarse de Alessandra Fuller.

Ahora, Pablo Heredia , junto a Nicola Porcella y el actor colombiano George Slebi protagonizará la nueva telenovela 'Te Volveré a Encontrar' junto a Alondra García Miró . Alessandra Fuller también forma parte del elenco.

Alondra García Miró será la actriz principal de 'Te volveré a encontrar'.

