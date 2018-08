Pablo Heredia terminó con Alessandra Fuller ¿por Flavia Laos? | VIDEO

Un fuerte rumor ronda tras el fin del romance de Pablo Heredia y Alessandra Fuller. Tras casi dos años juntos, el argentino y la actriz confirmaron que hace más de tres meses ya no están juntos. Sin embargo, el hermetismo con el que ambos manejan la situación, hace que crezcan especulaciones.

Aunque Pablo Heredia fue enfático en señalar que no hubo infidelidad ni de él o de Alessandra Fuller y que cada uno está haciendo su vida de soltero, se han escuchado rumores sobre la presencia de una tercera persona.

En el programa 'En Boca de Todos', Flavia Laos fue cuestionada sobre un supuesto nuevo galán. Entre los nombres, apareció el de Pablo Heredia. Sin embargo, la actriz negó rotundamente que pase algo con el argentino.

Luego, el programa 'Válgame Dios' mostró imágenes de Pablo Heredia entrando a un departamento con una misteriosa jovencita. Con estas imágenes, se dejó entrever que el argentino había superado definitivamente a Alessandra Fuller.

Ahora, suenan más fuertes los rumores de que existe un romance entre Flavia Laos y Pablo Heredia. Incluso, Karen Dejo mencionó estos entredichos durante una conversación con América Espectáculos.

Karen sobre Flavia y Pablo

Ante estos rumores, Flavia Laos salió rápidamente al frente a aclarar que actualmente está soltera y que no tiene nada con nadie. Sin embargo, no mencionó a Pablo Heredia ni se desvinculó de los rumores que los involucran.

"A todos los que me siguen, les pido que no crean las cosas que se hablan en la tele. Hay gente que suelta la lengua sin en serio saber qué está pasando. Así que antes de atacar piensen... no se dejen llevar por los rumores. ¡Estoy soltera!", escribió en su cuenta Instagram Flavia Laos.

Flavia Laos se pronuncia Flavia Laos se pronuncia

A través de su cuenta Instagram, Pablo Heredia se refirió a dos situaciones: el ampay con una jovencita en horas de la madrugada y una supuesta relación con Flavia Laos. Sobre lo primero, dijo que todo se sacó de contexto y negó que haya sucedido algo.

"No sean mal pensados. No crean todo lo que ven en la tele. Es un tanto incómodo para mí no poder llevar una vida normal. No hice nada malo y tengo que soportar que un programa hable así, describiendo con muy mala intención", escribió en Instagram Pablo Heredia.

Sobre Flavia Laos, el argentino también declaró. Aunque el post ya fue eliminado, le preguntaron a Pablo Heredia si tendría un romance con la rubia. Él dijo que 'tendría que golpearse la cabeza y perder la memoria' para que eso suceda, pues la considera solo como una amiga.

Flavia Laos y Pablo Heredia Flavia Laos y Pablo Heredia

