Pablo Heredia apoya que Nicola Porcella le haga juicio a Magaly Medina.

El actor argentinoPablo Heredia respaldó a su amigo Nicola Porcella en su decisión de demandar por difamación a Magaly Medina, porque es muy incisiva en dañar la imagen de los artistas.



“Me parece bien lo que ha hecho Nicola Porcella, él es un buen tipo y ha demostrado que no tuvo nada que ver en ese lío (‘fiesta del terror’). Yo siento que ella lo ha difamado y, si tiene que pagar, que lo haga. Ella ha sido muy incisiva con la imagen del artista, pero finalmente será un juez el que decida. Me parece perfecta la actitud de Nicola para defenderse, yo también lo haría si hablan mal de mí”, señaló Pablo Heredia.



Hace unos días Magaly Medina emitió en su programa unas imágenes tuyas con tus amigas y cuestionaba que estuvieras reunido con ‘chibolas’...

Bueno, ellas son amigas y tienen 30, 27, 24 años, una es arquitecta y otra una contadora. Son sus opiniones y las voy a respetar, pero uno puede tener amigas de cualquier edad, no tiene nada de malo. Ellas me pidieron que las jale y eso hice, soy un caballero, no las voy a dejar a su suerte con todos los peligros que existen.



Entonces, no tienes problemas con esos comentarios...

Su programa es eso, algo tiene que vender, generar historias. Yo no tomo y las jalé en mi carro. Vivo mi vida y no me importa si me graban.