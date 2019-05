Pablo Heredia cantará con Servando y Florentino en 'El Artista del Año' | FOTOS

Pablo Heredia adelantó que llegará reforzado para la gala de ‘El artista del año’ con Servando y Florentino.



“Espero salir de sentencia y me van acompañar en esta travesía Servando y Florentino, cantaremos un tema muy querido por todos aquí”, dijo Heredia.



Segunda vez en sentencia, ¿cómo te estás preparando?

No quiero irme y por eso estoy ensayando mucho. Es un poco estresante estar en sentencia porque tienes que ensayar más, pero estoy tratando de tomármelo tranquilo.



La gala pasada, la gente te eligió antes que a Mario Hart, ¿cómo te sentiste?

Me emocionó bastante porque soy extranjero.