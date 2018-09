Pablo Heredia se emociona al hablar de Alessandra Fuller y revela qué es lo que más extraña de ella | VIDEO

Se emociona. Pablo Heredia y Alessandra Fuller conformaron una de las parejas más tiernas y estables del mundo de la farándula. Después de más de dos años de romance, los actores decidieron ponerle punto final a su relación sorprendiendo a muchos.

Aunque Alessandra Fuller ha evitado hablar sobre la razón de su ruptura y no se ha referido a Pablo Heredia, el argentino no ha tenido ningún problema en seguir proclamando su amor por la actriz de 'Ven, Baila, Quinceañera'.

En el programa En Boca de Todos, Pablo Heredia fue consultado sobre Alessandra Fuller y lo que más extraña de quien fue su pareja por más de dos años. Según dijo el argentino, lo que más echa de menos es su ternura.

"La verdad es que extraño muchísimo su ternura. Sinceramente. Nosotros estuvimos más de dos años juntos. Yo siento que Ale para mí es un gran, gran, gran amor. Uno de los más importantes que tuve, por no decir el más importante. Se siente una pérdida y un vacío muy grande", dijo Pablo Heredia.

Pero eso no es todo. El actor de 'Te Volveré a Encontrar' dejó en claro que no hubo ninguna infidelidad ni mentiras entre ellos para decidir terminar. Pablo Heredia solo dijo que cada uno siguió su camino.

Pablo Heredia sobre Alessandra Fuller

"Cuando hemos terminado fue una decisión de los dos. No por nada malo, sino por cosas nuestras. No por infidelidades ni mentiras, ni nada. A veces es un momento en que cada uno tiene que seguir su camino solo" , indicó Pablo Heredia.

El recordado actor de Rebelde Way señaló que no descarta volver con Alessandra Fuller. Para Pablo Heredia, esa opción no está descartada por su parte, pues aún siente un gran cariño por la actriz.

"Yo creo en segundas oportunidades. Yo no me cierro a nada. El destino nos dirá en el futuro qué puede pasar. Sí hay un gran cariño y gran amor hacia Ale porque ha sido una gran mujer y eso no va a cambiar en nada", reveló Pablo Heredia.

El argentino no dudó en mandarle un mensaje a Alessandra Fuller en caso ella estuviera viéndolo en TV. Pablo Heredia le deseó lo mejor en su futuro a su expareja y le mandó un beso. Además, le volvió a dejar en claro que la quiere mucho.

"Quisiera mandarle un beso enorme, que la quiero mucho y que le deseo todo lo mejor de este mundo. Sí nos hemos alejado un poco para poder superarlo", finalizó Pablo Heredia.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.