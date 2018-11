Se cansó de callar. Alessandra Fuller envió fuertes mensajes a través de su cuenta Instagram después de ver las declaraciones de Pablo Heredia y Flavia Laos este jueves 01 de noviembre en TV. La actriz de 'Ven Baila Quinceañera' les lanzó un misil después de haberse mantenido en silencio por mucho tiempo, tras los rumores de un posible romance entre ellos.

Este jueves, una nota de Flavia Laos fue difundida en América TV. En ella, la rubia dijo que no mantiene contacto con Alessandra Fuller después de la grabación de 'Te Volveré a Encontrar' y que cada una había seguido su camino.

“Es que con 'Ale' dejé de hablar un tiempito porque no sé, como que nos hablamos para cosas del trabajo pero no salgo con ella, no me voy a comer con ella, con Mayra sí (…) cada uno crece y hace su camino”, declaró Flavia Laos en América Espectáculos.

Flavia Laos sobre Ale y Pablo

En tanto, Pablo Heredia también fue entrevistado en TV. El programa 'Válgame Dios' le preguntó por la cercanía entre su ex, Alessandra Fuller y el actor Andrés Vílchez, pues ambos se tatuaron sus muñecas con un mismo mensaje.

Ante esto Pablo Heredia indicó que siempre le desearía lo mejor a una persona a quien amó tanto como Alessandra Fuller, y si era con Andrés Vílchez, él no tendría problemas porque siempre ha sido un buen chico.

Pablo Heredia sobre Alessandra Fuller

Después de haber visto las notas en TV, Alessandra Fuller no soportó más y decidió, por primera vez, referirse a ambos. La actriz no mencionó nombres, pero dejó claro que ambos mentían a nivel nacional con 'ligereza'.

"Cansada de tantas mentiras. ¿Hasta cuándo? No puedo entender cómo siguen mintiendo con tanta ligereza frente a una cámara en televisión nacional. Consejo del día: Si vas a mentir, mejor NO declares", escribió en Instagram Alessandra Fuller.

Estos mensajes fueron publicados minutos después que la entrevista a Pablo Heredia sea difundida por Latina. Desde que se supo sobre el fin del romance entre el argentino y Alessandra Fuller, rumores señalaban a Flavia Laos como la manzana de la discordia.

Pese a que la rubia y Pablo Heredia lo negaron rotundamente, Alessandra Fuller nunca se pronunció. Incluso, en una entrevista hace unas semanas, Flavia Laos indicó que tanto ella como el actor, le recomendaron que no hablara porque a ella no le gustaba estar en el centro de la polémica.

Pero con los nuevos mensajes de Alessandra Fuller, todo luce completamente diferente ¿Acaso Pablo Heredia y Flavia Laos sí tuvieron algo más? Solo ellos lo saben.