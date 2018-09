Pablo Heredia: "Flavia Laos le quitó el novio a Alessandra Fuller", aseguró Alexandra Méndez

¡Se mandó con todo! Alexandra Méndez, la ‘Chama’, contó que ella vio a Flavia Laos y Pablo Heredia muy cariñosos y ‘parecían novios’ en un local de Miraflores.



“Flavia Laos le quitó el novio a la Alessandra Fuller ¿no?... Los vi (a Plabo y Flavia) comprando en la panadería San Antonio, quedé impactada”, dijo la ‘Chama’ en ‘Válgame Dios’.



“Bajó el argentino, dejó a Flavia Laos en el auto y, bueno, ella se quedó esperándolo. Yo no lo podía creer, justamente estaba sentada al lado del vidrio y se estacionaron al frente de mi mesa. Obvio que no me vieron... Estaban muy cariñosos, llegaron normal, parecían novios”, agregó.



Asimismo, Alexandra Méndez comentó que ella nunca le quitaría el novio a una amiga.



“Y cuando me contaron que le robó el novio a la Alessandra Fuller me quedé en shock. En mi vida le he quitado el novio a nadie, y menos si es mi amiga”, indicó.



FLAVIA CONTRAATACA

​

En tanto, Flavia Laos, que se encuentra de vacaciones en Ibiza (España), al enterarse de las declaraciones de la ‘Chama’, dijo que cuando llegue a Perú se encargaría de ella.



“Lamentablemente hay gente que solo se dedica a destruir a los demás porque no tienen trabajo. Cuando llegue (a Perú) me voy a encargar de la señorita”, escribió en su Instagram.



Sin embargo, Alexandra Méndez no le dio importancia a esta advertencia.



“Le duele que le digan robanovios. Si vamos a sacar cosas de antes, yo sé mucho y quien me pegó primero fuiste tú... Y tengo trabajo, promociono fajas, si quieres te regalo una para que no te hagas tantos arreglitos”, afirmó.