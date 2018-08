Pablo Heredia y Alesandra Fuller se evitaron en la fiesta de despedida de 'Te Volveré a Encontrar' | VIDEO

Nicola Porcella contó los pormenores del encuentro entre Alessandra Fuller y Pablo Heredia en la fiesta por el fin de las grabaciones de la telenovela 'Te Volveré a Encontrar'. Según el participante de Esto Es Guerra, la expareja se evitó durante el evento y cada uno estuvo por su lado.

"Sí, trataron de evitarse. Cada uno estuvo por su ladito celebrando. A ella la vi contenta, la vi divirtiéndose. A Pablo también. Fue una noche bonita. Creo que los dos llevan la relación por dentro, pero se deben extrañar. Han estado dos años", dijo Nicola Porcella sobre Alessandra Fuller y Pablo Heredia.

El programa 'En Boca de Todos' mostró imágenes del evento por la novela 'Te Volveré a Encontrar'. En ellas, Alessandra Fuller aparece lejos de Pablo Heredia, quien estaba sentado con Nicola Porcella

Cuando Pablo Heredia habló con la reportera de En Boca de Todos, el argentino dijo que lo bueno de todo tras el rompimiento con Alessandra Fuller es que todo quedó bien y tranquilo. Sin embargo, la periodista le increpó que, pese a que dicen que todo está bien, no los vio juntos en ningún momento.

Pablo Heredia y Nicola Porcella

"Sí hablamos, lo que pasa es que tampoco estamos como antes, todo el día. Cada uno necesita su espacio para sanar que es lo más normal en cualquier relación", dijo Pablo Heredia. En tanto, Alessandra Fuller comentó que viajará el 5 de setiembre a Europa con su familia.

"Yo me quedo tres semanas porque tengo que volver por mis clases en la universidad. No me quedo mucho tiempo, pero sí creo que es lo justo y necesario para despejar un poco la mente. Estoy yendo con mi mamá, mi hermana y mi abuela. Las 4, mejor imposible", dijo Alessandra Fuller.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.