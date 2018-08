Pablo Heredia niega infidelidad a Alessandra Fuller con Flavia Laos: "La gente especula con bastante maldad"

Luego de especularse que tendría un romance con Flavia Laos y que la rubia habría sido la ‘manzana de la discordia’ entre él y Alessandra Fuller, Pablo Heredia negó que le haya sido infiel con la ‘quinceañera’.



“Jamás de los jamases (he sido infiel), tengo la filosofía del delfín. Flavia es una amiga desde hace tres años. La gente especula con bastante maldad”, expresó Pablo Heredia.



Asimismo, el argentino se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con su compañera de actuación en ‘Te volveré a encontrar’, la actriz Alondra García.



“Alondra es como la hermana que no tuve”, indicó Pablo Heredia.



A su vez, aclaró que las imágenes que difundió el programa ‘Válgame Dios’, donde se le ve ingresando a su departamento junto a una señorita, no tienen nada de malo, porque es su amiga.



“Es una amiga. No voy a contar por qué fue, pues es una larga historia, pero no hay que ser malpensados. Es incómodo no poder llevar una vida normal, no hice nada malo y tengo que soportar que un programa hable así, describiendo las imágenes con muy mala intención”, manifestó.



ALESSANDRA FULLER SE PRONUNCIA



En tanto, Alessandra Fuller, en sus redes sociales, compartió una fotografía con una leyenda que sería una indirecta para Flavia Laos.



“Y de pronto te das cuenta de que las estadísticas fallaron y que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano”, posteó.

