Pablo Heredia: "Para tener pareja tiene que aparecer en mi vida alguien que valga la pena, y no ha aparecido nadie así"

El actor argentino Pablo Heredia comentó que tras terminar, el año pasado, su relación con Alessandra Fuller, se encuentra soltero, pues no ha encontrado una persona que valga la pena.



“Por ahora estoy solo, tranquilo, dedicándole todo mi tiempo al trabajo. No solo estoy actuando, sino que estoy produciendo unos temas musicales”, dijo Pablo Heredia.



Añadió, además, que no ha encontrado a nadie interesante para volver a apostar por el amor.



“Es lindo estar enamorado, pero caballero, yo estoy solo. Para volver a tener pareja tiene que aparecer en mi vida alguien que valga la pena, y todavía no ha aparecido nadie así”, indicó.



Por otro lado, señaló que está bastante cómodo con su papel de ‘Jano’ en la novela ‘Ojitos hechiceros 2’, a pesar de que es un malvado.



"Mi personaje es un manipulador, está tratando de meterse con Belén (Ximena Palomino) para poder tener un dúo y alcanzar el éxito, la fama y el dinero, pues solo busca su conveniencia”, agregó el actor argentino.



Finalmente, contó que viene produciendo cuatro canciones que lanzará en las próximas semanas como parte de su faceta como cantante.



“Estoy produciendo mis temas y ahora debo encontrar tiempo para grabarlas y lanzarlas”, dijo.