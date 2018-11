Pablo Heredia sobre su relación con Alessandra Fuller: "Nunca hubo infidelidad ni nada"

El actor Pablo Heredia dijo que nunca le fue infiel a Alessandra Fuller y se encuentra con la conciencia tranquila.



“No tengo problemas con nadie, nunca hubo infidelidad ni nada. Sé que han dicho muchas cosas, pero no son ciertas”, comentó el actor, que acaba de integrarse al elenco de ‘Ojitos Hechiceros 2’.



Alessandra Fuller se pronunció en sus redes sociales con un rotundo ‘que no mientan’. ¿Te sientes aludido?

No me enteré de eso, estaba en Europa de vacaciones. No sé a quién se refiere, pero para mí no es, estoy tranquilo.



¿Te lanzarás como cantante?

Grabé unos temas que presentaré en unas semanas.