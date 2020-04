‘Melcochita’ comentó que está preocupado por la salud de su hijo Pablo, quien vive en Nueva York y dio positivo para coronavirus. “Me da pena (solloza) porque es mi primogénito, pero tengo que levantarle el ánimo, ser fuerte, no puedo estresarme por mis hijas pequeñas. Lo llamo a cada rato y estoy pendiente de él”, sostuvo el cómico.

Ustedes se habían distanciado…

Estamos bien. Cuando me llamó y contó me quebré. Él es un hombre fuerte y sé que todo irá bien.

PABLO JR.

En tanto, Pablo Jr. narró el delicado momento que vive desde el último martes cuando le confirmaron que estaba infectado. “Estoy mal, pero mil gracias por preguntar. Es muy doloroso, el virus empieza una lucha con tu cuerpo. Empecé con dolores de garganta, costillas, un dolor que se pasaba al pulmón y diarreas”, dijo.

Tu papá está muy triste...

Sí, no iba a decirle nada, por sus años (84) y porque no quería que se ponga así. El martes me dieron el resultado y le conté, lloró mucho y me dio mucha pena. ¡Por favor, animen a mi viejo!

¿En qué zona de Nueva York estás?

En Queens, en el epicentro del contagio.

¿Qué te ha dicho el doctor?

Que no hay cura, que cada organismo reacciona distinto y que si empeoro me llevarán a un hospital o a ese buque donde están los pacientes críticos.

¿Quién te está asistiendo?

Mis hijas, estoy aislado en mi cuarto, ellas no pueden verme, solo me dejan mis alimentos en la puerta. Tomo cosas calientes y bastante sopita de pollo. (C. Chévez/ D. Bautista)