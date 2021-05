Rodrigo González se mostró indignado y extrañado este jueves, luego de poner al aire la comunicación que tuvo Amor y Fuego con Paco Bazán, por las polémicas declaraciones que emitió sobre el coronavirus y el uso de mascarillas, las mismas que le valieron su suspensión de ATV.

La reportera del programa de Willax llamó al conductor y se identificó como trabajadora del espacio de Peluchín, a lo que el exfutbolista respondió: “Ya ¿y?”. La periodista le explicó que se comunicaban con él para que de su descargo, pero solo atinó a cortar el teléfono.

“Cortó. Lo único que nos dijo fue ‘ya ¿y?’. Todavía es achorado. Él lo ha dicho claramente, ‘yo no hablo tonterías, yo sé de lo que hablo’, y quizá para él ha sido una ofensa que el canal no lo respalde en su teoría, pero no todos tenemos el mismo dealer Paco para entender”, indicó Rodrigo González.

Peluchín criticó la postura de los ‘negacionistas’ del coronavirus y esperó que nunca les toque vivir la enfermedad en carne propia. “Hasta que no les pase, no van a aprender. Pero lo peor es que no estás en la sala de tu casa. No entiendo cómo él pudo negar algo que ha vivido en carne propia y más aún, decirlo frente a una cámara”, agregó.

