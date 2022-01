Paco Bazán anuncia la segunda temporada de ‘El Deportivo, en otra cancha’, por ATV a las 11.50 pm, y afirma que es un show de entretenimiento que toca el deporte, se han consolidado en su horario y se lleva bien con todas sus compañeras del canal.

“‘El Deportivo, en otra cancha’ es un espacio que ya ha consolidado un público. Esta es nuestra segunda temporada como show independiente, como espacio propio de entretenimiento. Antes era un bloque que estaba dentro de ‘ATV Noticias, edición central’, compartía espacio con Drusila (Zileri), a raíz de que logramos extender el encendido, el canal tomó la decisión de darnos vida propia y hacer un show de 35 minutos”, afirmó Bazán.

¿Están satisfechos con los resultados?

En esta segunda temporada los resultados son más efectivos. Hemos logrado consolidar un encendido en audiencia con mucha humildad. Entendemos que todavía no somos líderes en nuestro horario, pero con los recursos que tenemos somos un espacio que tiene calidad, contenido interesante que compite con el programa que lidera el horario que es ‘La banda del Chino’, y lo digo porque compite muy cerca en la medición minuto a minuto de hogares totales. Este es un espacio cuyo contenido principal es el deporte pero a través del entretenimiento, y hacemos este producto, que creo, es rentable y exitoso para el canal.

También te hemos visto muy activo en tus redes sociales, dando mensaje de positivismo a la gente...

Tengo un pequeño equipo de producción y nos sentamos a pensar que podíamos hacer para entretener, interactuar con la gente en la calle, pero sobretodo ayudar porque creo que en este momento todos estamos atravesando una grave crisis emocional. Todos hemos sido sometidos a un grandísimo estrés en los últimos dos años, hemos convivido con la muerte, con la enfermedad. Yo he tenido Covid-19 dos veces, del último me dieron de alta hace dos semanas. El año pasado también tuve coronavirus y fue bastante difícil, 10 días de angustia, con fiebre, malestar, fue duro. Mi mamá que es una mujer mayor también se contagió, lamentablemente luego de superar el Covid sufrió tres infartos cerebrales y desde entonces ha sido muy difícil porque su condición de salud es muy delicada. A raíz de eso con mi equipo de producción digital decidimos llevar una cuota de salud mental, de esperanza, una frase optimista, así que les dimos notas motivacionales a extraños en la calle y ha funcionado muy bien.

¿Qué esperas de este 2022?

Que sea un año de consolidación, seguir creciendo como show. Ya tenemos un público consolidado, fiel. Además, a las 12 de la noche uno no lucha contra la competencia, se lucha contra el sueño, contra el cansancio de quienes nos están viendo. Lo que quisiera para este 2022 es seguir aumentando nuestras capacidades de entretenimiento y darle a la gente un mejor contenido.

Tuviste unas polémicas declaraciones sobre la pandemia. Después de contagiarte de Covid, ¿ha cambiado tu punto de vista?

Primero quería aclarar que yo nunca he sido un negacionista de la pandemia, del virus ni de sus consecuencias. Tampoco soy contrario a las disposiciones y restricciones de salud para contener el contagio. Yo estoy vacunado, tengo mis dos dosis, estoy a la espera se cumpla la semana siguiente para ponerme la tercera dosis. Creo en el plan de vacunación y en mi programa siempre le digo a las personas que hay que vacunarse.

Eres el único hombre del prime time, ¿Cómo te llevas con tus compañeras?

Superbién. Con la que menos interacción he tenido ha sido con Juliana (Oxenford) porque la vida no nos había juntado antes, me cae superbién. Andrea Llosa es una capa. Magaly (Medina) es mi madrina, la aprecio muchísimo y le tengo mucho respeto. Drusila (Zileri) ha sido mi compañera en el noticiero, Pamela (Vértiz? ogial, y esto me llena de orgullo. Para mí es un honor trabajar en un canal donde el poder lo tienen las mujeres.

