Paco Bazán arremete contra Mijael Garrido Lecca y lo tilda de "gil y argollero" [VIDEO y FOTOS]

Saquen la canchita. La nueva mecha que enciende la pradera de Twitter es protagonizada por el conductor de televisión Mijael Garrido Lecca y el actor Paco Bazán . El exfutbolista criticó una foto donde aparece el joven junto a los escritores Renato Cisneros y Jerónimo Pimentel.



Mijael Garrido Lecca publicó una foto en donde aparece al lado de los mencionados escritores. "Unas chelas para celebrar la inauguración de la esquina de libros de @LibreriaSur en Café Julieta con dos maestros: Jerónimo Pimentel, escritor y poeta brillante -y mejor amigo- y Renato Cisneros, quizás la mejor pluma peruana de su generación. ¡Tremendo honor!", escribió el conductor de televisión.



Esta publicación de Mijael Garrido Lecca fue criticada por el actor Paco Bazán. El exfutbolista escribió: "Me encanta como se revientan cañones entre ellos. Muy de República Burgués con hipocresía social, donde todo funciona por autobombo, palmadita al amigo y argolla. Argolla en el cine, argolla en el periodismo, argolla en la tv. Grupitos de amigos jugando a ser talentosos".



Aparentemente, Mijael Garrido Lecca se sintió ofendido y le respondió al actor en Twittter. "1. ¿Qué república no es “burgués”?

2. ¿Qué hipocresía no es social? PS: me encanta tu uso de las mayúsculas. Pero no entiendo a qué responde. ¿Las usas con todas las palabras que no estás muy seguro de qué significan?", escribió el conductor de televisión en la mencionada red social.



Paco Bazán no soportó la ironía de Mijael Garrico Lecca y lo tildó de gil. "Se llama predictivo.Existe el diccionario Don Sabio.Sigue hablando en difícil hijo intelectual, que tienes todo el sarcasmo pituco de querer menospreciar a quien según tu Olimpo no alcanza tu level.Te entiendo pues en el Markham nos enseñan eso. Abrazo y palmadita", le respondió el actor al conductor de televisión.

