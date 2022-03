Padre de Ethel Pozo reaparece EN VIVO y pide ayuda: “Tengo un tumor y no tengo dinero”

FUERTE. Jorge Pozo, la expareja de Gisela Valcárcel y padre de Ethel Pozo, reapareció en el programa ‘Amor y Fuego’ para pedir que no lo abandonen, pues no tiene una buena situación económica. El hombre de 66 años regresó de haber vivido en Ecuador por mucho tiempo, según una entrevista que también brindó al diario ‘El Bono’.

“ Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado Enrique Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, se lee en la entrevista del medio impreso.

Sin embargo, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre lo entrevistó cara a cara y recordó a la famosa ‘señito’, de quien alguna vez se enamoró.

“ A Gisela Valcárcel, pucha qué le diría, que la recuerdo siempre, a esa niña dulce, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí ”, dijo.

Cabe precisar que Gisela Valcárcel conoció a Jorge Pozo cuando ella tenía 17 años y ella 24. Según se conoce, el señor no aportó a la conductora en la manutención de Ethel, motivo por el que le habrían rechazado apoyarlo.

Rodrigo González quedó sorprendido al leer una parte de la entrevista donde dice que Ethel sí o sí tendría que apoyar a su padre.

“El Ministerio de Justicia precisó que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando no son capaces de valerse por sí mismos, limitaciones físicas, de salud o problemas económicos”, leyó.

PAPÁ DE ETHEL VOLVIÓ A LA VICTORIA

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron al señor Jorge Pozo en las inmediaciones del barrio de La Victoria, lugar donde conoció a Gisela Valcárcel. Su expareja le pidió una pensión a la conductora por su estado de salud.