Jessica Tejada sobre relación con papá de Gato Cuba: " No sabía con qué clase de persona estaba viviendo”

En medio de la polémica por la separación de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes, esto tras un ‘ampay’ de la modelo con su excompañero de baile, Anthony Aranda, Magaly Medina recordó el pasado amoroso del padre del futbolista.

Y es que, Jorge Cuba en una entrevista con el programa “Amor y Fuego” se expresó de una mala manera contra su exnuera Melissa Paredes, ya que dijo lo siguiente: “Ella ha tenido muchas relaciones antes de estar con mi hijo. No es una persona que recién empezaba un noviazgo, sino ella tenía tres, cuatro o cinco compromisos que yo he leído y me han comentando personas. Yo decía cuidado, más que todo por los escándalos y como se ha manejado”, explicó.

Sin embargo, el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba no recuerda que mantuvo una relación con una chica que fue caserita de las portadas de espectáculos y protagonista de escándalos. ¿Quién es? Se trata de la exvoleibolista Jessica Tejada, quien estuvo involucrada en el caso Miramar y tuvo relaciones amorosas con Puchungo Yañez, Wilmer Valencia, Miguel Rebosio y Ronald Baroni.

No obstante, durante los cinco años que fue la relación entre Jessica ‘Provocación’ Tejada y Jorge Cuba, la voleibolista terminó presa por el caso Odebretch, donde ella fue a prisión por más dos años.

“Me sentí mal, porque estás con una persona que confías, duermes, tu pareja, convives, y que te haga eso es desagradable. La pasé muy mal. No sabía con qué clase de persona estaba viviendo”, declaró Jessica Tejada a Magaly TV La Firme.

Finalmente, el reportero le preguntó a Jessica Tejada: ¿Sí alguna vez Jorge Cuba la llamó para pedirle perdón? A lo que ella respondió: “No, y yo opté también para tener cero comunicación.

TROME | El pasado del papá de Rodrigo Cuba. (Video: aTV)