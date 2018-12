Jorge Benavides, el creador de ‘La Paisana Jacinta’, dijo estar sorprendido por la sentencia que dictó el Poder Judicial del Cusco, por la cual no volvería a salir al aire con su pollerudo personaje, después que un colectivo de mujeres líderes de la provincia de Canchis (Cusco) denunciara que transgredía el derecho de las mujeres indígenas.



Sin embargo, el imitador comentó que no se quedará de ‘brazos cruzados’ y el canal ya apeló esta sentencia.



“Esta noticia a mí también me agarró de sorpresa. Imagínate leer en todos los medios que un juzgado ha sentenciado que Latina tendrá que dejar de emitir ‘La Paisana Jacinta’ y que además tendrá que retirar todos sus capítulos que están en YouTube”, indicó.



“Efectivamente, (los abogados del canal) me dicen que hay una sentencia, pero es en primera instancia y ya ha sido apelada, lo que significa, según la parte legal del canal, que pasa a una segunda instancia. Solo nos queda esperar que el caso siga su curso legal. Lamentablemente se ha dado la noticia como si fuera una sentencia final, que se tiene que cumplir y no es así”, añadió JB.

​

Asimismo, manifestó que le parece gracioso que quieran vetar a 'La Paisana Jacinta', cuando ni siquiera está al aire.



“Lo más gracioso es que ‘La Paisana Jacinta’ en estos momentos no está al aire ja, ja, ja... y ordenan retirarla. Y también dice (la resolución) que deje de emitir el circo, cuando este jamás ha sido emitido por el canal. Una sentencia media confusa pero, bueno, ya fue apelada, así que a seguir litigando”, finalizó.