Erika Luz Palomino, más conocida como ‘Paloma de la guaracha’, contó que la pareja de Deysi Araujo, Jackson Torres, es un medio mujeriego y no quiere nada serio con la pelirroja. Así que le recomendó que tenga cuidado con el ‘tremendo juez’.

“El otro día conversé con Deysi. Estaba peleando conmigo, me dijo porque le escribía a su galán, este señor que trabaja en el juzgado... le respondí que le escribo como amigo. Ella dice que no tengo porque buscarlo, lo ha tomado mal”, comentó.

Tú no tienes un interés por el juez...

No, sí él me escribe, yo le contesto. No hay nada de malo

Se podría decir que Deysi te cuadró.

Claro que sí, pero si el hombre está con Deysi también debe respetar, como se dice.

¿Es medio coqueto el juez?

Coquetón total...

Bueno, creo que ya tiene seis meses de relación con Deysi.

Ese hombre no es tan fiel, es medio mujeriego.

Le has dicho a Deysi que él también te escribe...

Sí, pero ella dice que yo soy la que lo busco, que estoy enamorando a su juez.

¿Qué te parece Jackson?, ¿es tu tipo de hombre?

Para mí es un chiquillo que solo quiere divertirse, nada más.

Pero parece que va en serio con ella..

Con Deysi se está divirtiendo, no la toma en serio. Mi amiga debe darse cuenta, yo le he dicho que ‘ese hombre nada serio quiere contigo, solo quiere diversión’, es un chiquillo pues. Pero no me cree, ella piensa que soy yo la que le está coqueteando, que me estoy regalando.

Ahora se van a pelear por un hombre...

Jamás me pelearía por un hombre. Si veo que me ponen los cuernos y mi amiga me dice, yo lo dejo.

¿Qué le recomendarías a Deysi?

Que tenga cuidado. A Deysi cuántas veces los hombres se han acercado a ella y la han utilizado solo por dinero, yo lo sé.

De otro lado, Flor y Néstor ya firmaron el acuerdo para el divorcio, ¿cómo está ella?

Ya más tranquila, antes hasta tenía miedo de salir sola a la calle... es como si se hubiera quitado un peso de encima porque Néstor no hacía nada, se acostumbró a la vida fácil porque todo se lo solucionaba Flor o Susy.

Ahora, Flor tendrá más de un galán detrás de ella

Yo sé que Flor ahora está enfocada en sus hijos y su trabajo, porque es bien chamba.