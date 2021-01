ESCÁNDALO. La popular cantante Erika Luz, más conocida como ′Paloma de la Guaracha’ y por sus fugaces encuentros con personajes de la farándula como Yaqoob Mubarak, el Chato Barraza y Javier Yaipén, contó ahora que Luigi Carbajal le coquetea.

“Lo conocí en la discoteca cuando iba a hacer su show, pero ahí no conversamos. Ahora me escribe por Facebook y me pide que le mande fotos hot. Me ha dicho que está soltero, pero todos son bandidos”, dijo la conocida como ‘Kardashian del Óvalo Santa Anita’.

Cabe indicar que Paloma de la Huaracha empezó el 2021 completamente renovada, ya que en diciembre se hizo una lipoescultura y levantamiento de ‘chichis’.

“Paloma viene con fuerza, este año tengo que agarrar peloteros y, si son extranjeros, mejor. Ahora voy a tener más galanes, estoy toda matadora”, dijo entre risas.