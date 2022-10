Érika Luz Palomino, más conocida como Paloma de la guaracha, contó que Néstor Villanueva se quedó con todas las cosas que tenía Flor en el departamento que compartían. Además, que la hija de Susy Díaz tiene pretendientes que le ‘tiran maicito’, pero ella está enfocada en su trabajo y sus hijos.

“Susy está bien, está más tranquila porque ahora está viviendo con su hija y sus nietos. Ellas están juntas en Salamanca”, afirmó

¿Y cómo se encuentra Flor?

También más tranquila, está dedicada a su trabajo, sus hijos.

Ahora que se ha divorciado de Néstor Villanueva, puede rehacer su vida.

En este momento está más dedicada a sus hijos, pero siempre hay hombres que saben que está soltera y quieren ‘tirarle maicito’, pero ella ahorita está ocupada en sus dos hijitos. Todas las mañanas los lleva al colegio, desesperada está en cualquier chamba, tiene que terminar y volar a recogerlos, si le gana la hora manda a su primo.

Néstor no comporte las responsabilidades de sus hijos con Flor

No, los chicos en realidad no quieren ver al papá.

¿Por qué?

Porque cada vez que se los lleva, ellos se quejan y no quieren ver al papá.

Le falta paciencia con ellos...

No es eso, solo que él se está vengando. Para mí es una venganza como se lo he dicho a Susy y Flor porque él no pensaba que Flor se iba a alejar totalmente de él y pedirle el divorcio. Él pensó que Flor le iba a perdonar ‘sus errores’, pero ella dijo: ‘¡Basta! ya no estoy para eso’, es que el hombre no se ocupaba mucho en ella.

Él se sentía muy seguro de Flor.

Él como hombre, como marido, pareja y esposo no se ocupaba de su familia. Era de salir solo y se iba a Chancay a ver a su familia. Imagínate que Susy, otra vez, le ha comprado una cama a su hija, todo nuevo porque todas las cosas que tenía Flor en su departamento, Néstor se lo llevó para su familia y esas cosas no eran de él.

La dejó sin sus cosas.

Ese hombre nunca se ocupó de ellos. Nunca ha tenido la responsabilidad de papá, toda la vida Susy ha sido quien ha visto por su hija y sus nietos. Ella se encargaba de pagar el alquiler de la casa, la comida, la ropa de los bebés, de todo.

De otro lado, la Kim Kardashian de Santa Anita contó que hoy festejará los 26 años de la discoteca Holiday, de Santa Anita, y tendrá grandes invitados.