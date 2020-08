SE LA DEVUELVE. Paloma de la Guaracha se fue con todo contra Melcochita. El cómico se burló del aspecto físico de la cantante y ella no lo soportó. En entrevista con Magaly Medina, la animadora de eventos le da su vuelto a comediante.

“Él no se acuerda que me dio un chapazo (...) me agarró muy fuerte, yo no quise hablar, pero ahora lo estoy hablando. Eso fue 2018″, menciona la animadora de eventos. “Fue el aniversario que todos los años hace el diario El Popular”, agrega.

Además, Magaly Medina se mostro sorprendida por el efecto que causa la animadora de eventos en los hombres. “Esto les encanta pues, Magalita”, dice Paloma de la Guaracha señalando su cuerpo, que es en palabras de la animadora, su herramienta para desatar pasiones.

“No sé, creo que Barraza no ha tenido estómago”, manifestó el conocido cómico nacional. Asimismo, cuando Magaly Medina lo llamó atrevido y el humorista y sonero afirmó ‘Mientras que no diga nombre, no hay atrevimiento’.

Paloma de la Guaracha le manda su chiquita a Melcochita

