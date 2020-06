YO LA DESCUBRÍ. Paloma de la Guaracha volvió a ser protagonista de la farandula local tras contar que estuvo involucrada con el empresario árabe Yaqoob Mubarak y también con el cantante Javier Yaipen. Sin embargo, su ingreso al mundo de Chollywood no es reciente. Hablamos con Susy Díaz para que nos cuente cómo fueron los inicios de la bautizada como “Kim Kardashian de Santa Anita” por la producción de Magaly TV La Firme.

Susy Díaz se autoproclama ser la persona que hizo famosa a Paloma de la Guaracha. “Yo la conocí porque es empresaria, me contrató para hacer shows en varias discotecas. Ella lleva artistas como Tilsa Lozano y todos los de Esto es Guerra, varias veces me ha contratado. Quien la volvió famosa fui yo, yo la llevaba siempre a los canales, yo la metí en el ambiente artístico”, cuenta la excongresista.

Paloma de la Guaracha es el nombre artístico de Erika Luz, quien desde el 2014 empezó a hacerse una carrera en el mundo de la farándula local gracias a su amistad con Susy Díaz. Es la excongresista quien lleva a la empresaria y también cantante al programa “Amor, amor, amor”. Sus intervenciones en el mencionado programa siempre tenían que ver con denuncias en su contra, incluso hay un reportaje que la muestra usurpando el nombre del mencionado espacio televisivo para tener acceso a un hotel con la excusa de realizar un reality.

POR PUBLICIDAD HACE CUALQUIER COSA

Sobre esta actitud, Susy Díaz menciona que Paloma de la Guaracha por “publicidad hace cualquier cosa”. Para ejemplificar su punto, la excongresista recuerda una anécdota. “Un día se apareció donde el Mero Loco, llevo las cámaras de canal 2 y le dijo a los periodistas que se iba a casar con el Mero Loco, salió en un video besándose, dandóse ‘piquito’ con el Mero. Quedaron al día siguiente para ir con las cámaras, ella se fue con el vestido de novia, pero el Mero la dejo vestida y alborotada. Ella por cámaras hace cualquier cosa”, cuenta la excongresista.

Susy Díaz también menciona que no considera a Paloma de la Guaracha una amiga, sin embargo, mantiene una relación cordial con ella por trabajo. En ocasiones, le consigue contratos para que inaugure restaurantes o anime fiestas. La relación entre ambas se rompió debido a que Paloma de la Guaracha traicionó no una, sino hasta dos veces la confianza que tenían.

“Nos separamos un tiempo por lo que le hizo a mi pareja, Walter, lo citó en la discoteca y llamo a las cámaras de Magaly. Walter me contó que dice que le decía “para que baile con una chica, pero yo ya le había prevenido que las chicas se pegan para hacerse conocidas, él ni caso le hacía”, este sucedió en 2019 y el ampay apareció en el programa de Magaly TV La Firme.

Susy Díaz también recuerda que en 2014, Paloma de la Guaracha la contrató para que celebre su cumpleaños número 50 en la discoteca Holiday, sin embargo, también invitó a su expareja El Mero Loco junto a su nuevo amor la bailarina Geni Alves. “Me hace todo, los strippers, la hora loca (..) No se como apareció el Mero Loco con Geni Alves. De ahí es que yo de la cólera le tiro la torta a Geni alves, fue un escándalo, yo trabajaba en Amor Amor amor, tenia contrato, ya había vencido en agosto. Pensé de repente ya no voy a seguir trabajando, pero después del escándalo de la torta me renovaron el contrato”. Es por esta razón que pese a abusar de su confianza, Susy Díaz le agradece a Paloma de la Guaracha “gracias a ese escándalo también conseguí un contrato en Cerro de Pasco, Paloma me acompaño en el viaje para ese contrato. Nos hicimos amigas”

Susy Díaz se ríe cuando recuerda los shows que realizaba Paloma de la Guaracha en discotecas, donde afirma que “si se emborracha muestra hasta el útero”. La excongresista rescata que es divertido verla, “le encanta la televisión. No es Kim Kardashian es Kim Karkashian. No da cólera, da risa porque la gente quiere reírse porque con esto del miedo del coronavirus”, anota.

Por: Claudia Risco

