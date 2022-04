REGRESÓ. Paloma de la Guaracha finalmente volvió al Perú tras estar casi siete meses en Italia. La popular ‘Kim Kardashian del óvalo Santa Anita’ fue recibida por sus grandes amigas, entre ellas Susy Díaz, Deysi Araujo y la ‘Negra Petróleo’, además de algunos otros fans.

En pleno aeropuerto, Paloma no puedo aguantar la emoción por volver a pisar tierras peruanas y se desplomó en la pista en medio de las lágrimas. “Por fin estoy en Perú, mi país que tanto extrañaba, extrañaba mi mandarina, mi vino, los ampays y lo principal, mi canje”, dijo entre risas.

La veterana personalidad de Chollywood no quiso dejar propina para el personal del aeropuerto porque aseguró que ‘vino chihuán’. En ese sentido, según el programa de Magaly Medina, su amiga Susy Díaz le perdonó algunos meses de renta.

PALOMA DE LA GUARACHA COQUETEA CON JUEZ DE DEYSI

A su llegada a su hogar, el hijo de Paloma de la Guaracha se acercó para cargar sus maletas, pero no la saludó, desatando la indignación de su madre. “Abrázame pues, por qué no me abrazas, ¿qué? ¿no me has extrañado coju...? Tímido es mi hijo”, dijo fiel a su estilo.

Luego del recibimiento con los fans y la familia, Paloma se fue con Susy Díaz y Deysi Araujo a la discoteca Holiday, donde le dieron la bienvenida a lo grande. Por si fuera poco, casi se gana un problema con la pelirroja porque estuvo coqueteando con su juez.

“Él está que me mira como pollo broster, yo no tengo la culpa”, se defendió.

La ‘Kim Kardashian del óvalo Santa Anita’ retornó al Perú tras pasar casi siete meses en Italia. Deisy Araujo y Susy Díaz la recibieron en el aeropuerto y la rubia le perdonó algunos meses de renta porque dice que vino ‘chihuán’.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly dispara contra Vílchez por escaparse de sus ampays: “Salías como una rata, pero sabíamos con quién estabas”

Andrés Hurtado habría regalado anillo de diamantes a conductora de TV Azteca y lo llaman ‘magnate’

Magaly Medina celebra los 50 años de su esposo Alfredo Zambrano con lujosa fiesta