PÍCARA. Paloma de la Huaracha estuvo invitada en el programa Magaly TV La Firme, durante su entrevista con Magaly Medina, la cantante contó que le ofrecieron dinero para que no exponga los chats con Javier Yaipen.

“Me fueron a buscar a mi hotel, una persona que él mandó (...) querían pagarme para venir a tu programa y negar todo, voy a decir su nombre de esa persona: Bucci Producciones”, contó Paloma de la Huaracha.

Paloma de la Huaracha siguió contando cómo intentaron comprar su silencio. “Me dijo “Paloma, te van a dar un buen dinerito no hables”, Paloma no hables, niégalo todo, yo no lo voy a negar porque es verdad”, precisó la cantante.

Además, Magaly Medina le recordó a Paloma de la Huaracha lo “fuerte” que eran los videos que le enviaba Javier Yaipen. “Me enviaba videos bien fuertes, qué enfermo, tuve miedo porque era bien fuerte”, dijo la cantante.

Como se recuerda, Paloma de la Huaracha confesó, en una entrevista con Magaly Medina, que le envío mensajes candentes a Javier Yaipén. Incluso reveló que realizó unas incendiarias videollamadas donde se mostraba tal y como vino al mundo, sin ningún pudor.

La también conocida como ‘La Kardashian del óvalo Santa Anita’ confesó que el cantante y músico le pedía constantemente que le envíe fotografías en ‘traje de Eva’ e incluso en algunos mensajes le pide que le dé ‘su postrecito’.

Paloma de la Huaracha revela que quisieron pagarle para que no revele chats con Javier Yaipen

