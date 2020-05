COMPETENCIA DESLEAL. La cantante y artista Erika Luz, más conocida como Paloma de la Huaracha, se refirió con los peores adjetivos sobre Sheyla Rojas cuando Yaqoob Mubarak le consultó por ella.

Paloma de la Huaracha se jacta de su cercanía con el empresa árabe Yaqoob Mubarak. La cantante fue entrevistada por Magaly Medina y le contó que el multimillonario también le preguntó por Sheyla Rojas. La figura de la farándula indicó que no “pierda el tiempo con la conductora porque ella sólo le sacará dinero”.

Además, Paloma de la Huaracha describió a Sheyla Rojas con adjetivos descalificativos. “La del canal 4, la que se mete con extranjeros, millonarios, él quiere un chateo con Sheyla, pero ella te va a vaciar la billetera, ella se fija en el dinero no en el corazón”, mencionó la cantante sobre la conductora de Estás en Todas. La ex chica reality no ha hecho ningún comentario al respecto.

Paloma de la Guaracha señala que mantiene una cercanía con el empresario árabe. La cantante quiere que le crean y por eso mostrará pruebas de los encuentros que ha tenido con Yaqoob Mubarak. Así se puede ver en el adelanto de Magaly TV La Firme. “Paloma de la Huaracha ahora sí muestra todas las pruebas que la vinculan al millonario árabe”, expresa una reportera del mencionado programa.

DESMIENTEN A PALOMA DE LA HUARACHA

El abogado de Yaqoob Mubarak llamó al programa ‘Magaly Tv: La Firme’ e indicó que el facebook que está mostrando Paloma de la Huaracha es completamente falso y que él no mantiene ninguna conversación con la también amiga de Susy Díaz.

En su corta intervención negó tajantemente que haya mandado fotos. “Desafortunadamente esto viene a raiz de una persona que ha usurpado la identidad de Yaqoob. La única red social que él maneja es Instagram y está verificada”, agregó y dio a conocer el nombre de la persona que usurpó la cuenta de Facebook del empresario.

“No es la primera persona que nos reporta que ha sido contactada por la cuenta de Yaqoob y pidiendo algunas cosas a cambio de una supuesta ayuda. Nosotros presentamos una denuncia ante la PNP la cual está en trámite y yo personalmente confronté a esta persona, quien pidió perdón y dijo que iba a borrar los grupos y chats con la identidad de Yaqoob, sin embargo persiste en su conducta y desafortunadamente la persona que se encuentra en tu foro también ha sido víctima de esta persona”, dijo el representante del árabe.

