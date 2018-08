Después de unas cortas vacaciones por Cartagena, Colombia, la ‘guerrera’ Paloma Fiuza contó que atraviesa su mejor momento junto a su pareja Facundo González. Sin embargo, descartó que tengan planes de matrimonio, pues la ‘garota’ asegura que ya aprendió de las experiencias del pasado, en alusión a su fracasado matrimonio con Jenko del Río.



“Estoy superenamorada, es el amor de mi vida. Este año vamos a cumplir tres años de relación. El secreto es que cada uno no pierda su esencia y que ambos tengan su espacio. Nosotros no convivimos, ese es el secreto. Nos gustaría casarnos, pero en un futuro”, indicó Paloma Fiuza.



¿No te quieres casar debido a tu mala experiencia con Jenko?

Tenemos bastantes experiencias que no son tan buenas y otras con las cuales aprendemos la lección, así que mejor cada uno en su casa. El matrimonio es como un contrato.



¿Tampoco hay planes de tener un bebé?

También me gustaría, pero más adelante. Tener un hijo sería frenar mi etapa en ‘Esto es guerra’.



¿Consideras que te equivocaste en el pasado?

Siempre pueden existir equivocaciones, pero todo sirve de experiencia.

