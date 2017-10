¿Paloma Fiuza está embarazada? 'Guerrera' habla del tema [VIDEO]

Muchos hinchas de Paloma Fiuza quedaron sorprendidos con una serie de afirmaciones dadas por algunos medios que señalaban que la garota, participante de Esto es Guerra, estaba embarazada. ¿Qué hay de verdad en este asunto? Pues, veamos.



En palabras con América Espectáculos, Paloma Fiuza habló sobre el tema. La brasileña, pareja del argentino Facundo González, negó que se encuentre en la dulce espera.



Paloma Fiuza, en la mencionada conversación, sostuvo que ello es algo "imposible" ya que se cuida con pastillas anticonceptivas. "Imposible que esté embarazada, solo si las pastillas no están haciendo efecto, pero no creo", indicó.



Sin embargo, la 'guerrera' dejó en claro que le gustaría ser mamá, aunque no ahora. "Sería lindo", manifestó Paloma Fiuza al mencionado programa muy emocionada.



"Me encantaría pero no es el momento. En un momento de mi vida estaba loca por ser mamá, pero ahora estoy en otra etapa y vamos a ver un poquito más adelante", agregó Paloma Fiuza.

Pero, ante todo esto, ¿a qué se deben los rumores? Pues, todo comenzó porque Paloma Fiuza presentó recientemente una serie de malestares típicos de la gestación. Sobre esto, la bailarina y modelo señaló que ello se debería a algo que comió y le cayó mal.



"Lo que pasa es que yo tuve unos episodios en el programa en los que me sentía mal y me dio migraña, y ganas de vomitar", dijo Paloma Fiuza.