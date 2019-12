La ‘garota’ Paloma Fiuza dijo que se encuentra ‘feliz’ y ‘tranquila’, tras conocerse su romance con el empresario Sergio García.

“Estoy feliz. No quiero dar detalles (de mi relación), pues he aprendido del pasado y no me gustaría que se haga un show. Todo lo que vivo es muy bonito”, señaló Paloma.

Empresario Sergio García. (Captura TV)

En tanto, su expareja Facundo González le deseó lo mejor.

“Sabía que estaba con pareja, espero que sea muy feliz. Que se case y tenga sus hijos, siempre le voy a desear lo mejor”, señaló.

Por su parte, Brenda Carvalho aseguró que Paloma sale con Sergio desde hace varios meses y ‘está tomando las cosas con calma’.

“No están conviviendo, está tomando las cosas con calma. Sé que está contenta”, dijo.

Recordemos que hace unos meses, Paloma Fiuza puso fin definitivo a su relación con el argentino Facundo González, ‘El Guacho’.(D.B.)