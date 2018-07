Paloma Fiuza y Facundo González cuentan secretos de su historia de amor que empezó como jugando | FOTOS

Paloma Fiuza y Facundo González van a cumplir tres años de relación que empezó como un ‘gusto’, pues al principio solo querían divertirse y pasarla bien hasta que se dieron cuenta de que ‘Cupido’ les había lanzado sus flechas de amor.

Cuentan que tienen personalidades diferentes, ella es una buena persona y él, temperamental y acelerado. Lo cierto es que han congeniado y se engríen, pues el ‘gaucho’ le cocina y lava los platos, y la ‘garota’ le ha dado toda su confianza ‘para que se divierta’, porque ya no es un ‘pillín’.

¿Cómo se inició su historia de amor?



Paloma: Antes nos veíamos en eventos, discotecas, conversábamos y había un gusto, pero todo fue un proceso y poco a poco. Yo había salido de una relación, así que no estaba abierta al amor. Él me parecía lindo y guapo, pero no quería nada serio ni él tampoco. Todo fue despacio y por eso funcionó.

Facundo: Queríamos pasarla bien, imagínate de lo relajado que fue que no tenemos un día exacto ni fecha de aniversario.

¿Cuál fue tu primera impresión de Paloma?

F: No creo en el amor a primera vista, pero la vi y me llamó la atención. En ese momento, estaba casada o por separarse, así que no me quise meter mucho, pero con el tiempo me enteré de que ya estaba libre y tuvimos el gusto de conocernos.

Recuerdo que cuando llegaste a Perú solo querías divertirte...

F: Estaba bravísimo. Llegué a Perú y dije: ‘Voy a agarrarme...’. No pretendía quedarme, pero Paloma ayudó a que lo hiciera.

¿Qué es lo que más resaltan de cada uno?

F: Paloma es mi primera novia. Es muy buena, más allá de lo físico, es una buena persona.

P: Es demasiado relajado y tiene una mentalidad que me gusta, porque me da libertad. Es muy cariñoso, divertido e intenso, porque siempre está acelerado.

¿Ya conviven?

P: No vivimos juntos. La convivencia es un paso que daremos cuando estemos muy seguros, porque es complicado convivir. Por ahora estamos bien así, cada uno en su casa.



F: En algún momento lo haremos, pero por ahora vivo con un amigo y Paloma sola. La convivencia es difícil, nunca he convivido, pero tengo amigos que sí y la mayoría terminó tirándose cosas en la cabeza.

¿Qué defectos tienen?

P: Él siempre está a millón por hora, es demasiado acelerado y yo soy más tranquila, pero lo bonito de la relación es conocer los defectos de cada uno.



F: Paloma no tiene muchos defectos, es buena, pero sí es brava, a veces se pone insoportable, pero para llegar a eso es complicado.

Muchas personas pensaban que el de temperamento fuerte era Facundo...

F: Tengo temperamento fuerte, pero Paloma también.

P: Lo que me molesta es cuando doy mi confianza y me decepcionan.

¿Se celan?

F: Celos normales, pero nada enfermizos.

P: Al comienzo, sí éramos más celosos, pero ya nos vamos por los tres años de relación, ya nos conocemos bien.

O sea, ¿se dan sus espacios y cada uno puede salir a divertirse por su lado?

F: No tengo problema con que vaya al cine, a tomar algo o a la discoteca. Confío en Paloma, creo que el hombre peruano es más machista, no digo que el argentino sea ‘open mind’, pero el argentino es más abierto.

P: Nos damos nuestros espacios.

¿De qué manera les gusta engreírse?

F: Yo cocino muy bien. Lo que pasa es que Paloma no es muy buena en la cocina y tengo que hacerlo. Tampoco es que sea ‘ama de casa’, pero ayudo con los quehaceres y lavo los platos.

P: No sé cocinar y él, sí. Lo bueno de Facundo es que, si sabe que tiene que hacer algo, lo hace. Es obediente pero renegón, porque nunca me da la razón.

Facundo, ¿te molesta que te digan ‘pisado’?

F: Es chiste, pero no me considero un pisado.

P: No es pisado, pero ha cambiado mucho.

Sí, porque antes tenía una famita de ‘pillín’...

F: No era fama, era ‘pillín’. La verdad es la verdad, pero sí he cambiado bastante. De vez en cuando me gusta tomarme unos tragos y reírme, tal como Paloma lo puede hacer, pero no salgo con exparejas ni con ‘minas’ (chicas).

¿Paloma hizo que ‘colgaras los chimpunes’?

F : Sí, en el sentido del ‘gaterío’, sí. Ya no se ‘gatea’ más.

¿Perdonarían un engaño?

P: Ya no estamos para eso. Facundo confía en mí y yo en él.

F: No lo perdonaría.

¿Ya se proyectan con el matrimonio?

F: Vivimos el día a día.

P: Pasamos mucho tiempo juntos, no dormimos todos los días juntos, pero hablamos de todo, del futuro, sobre los hijos, pero (la boda) será más adelante. Ahora estamos tranquilos y trabajando.

Si tienen un hijo, ¿les gustaría que nazca en Perú?

F: Me gustaría que nazca en Argentina, a Paloma en Brasil, pero podría ser peruano también. Sobre los hijos, no soy tanto de niños, así que solo deseo dos.

P: Máximo tienen que ser dos.