Paloma Fiuza: Manolo Rojas lamentó accidente de carretera sufrido por brasileña [FOTOS]

Manolo Rojas lamentó el accidente que sufrió Paloma Fiuza, del cual salió ilesa, y recordó que hace unos años vivió una situación similar en Huarmey.



“Gracias a Dios Paloma Fiuza resultó ilesa del accidente y todo gracias al cinturón de seguridad. Algo similar me sucedió hace unos años cuando una camioneta impactó mi auto y me salvé por el cinturón. Estuve hospitalizado varios días y me detectaron la diabetes”, indicó Manolo Rojas.

Por otro lado, se mostró contento por el éxito de la novela ‘Ojitos hechiceros’, donde personifica a ‘Domingo’, el dueño del ‘Palacio de la Cumbia’.



“Fui por dos capítulos, pero me siguen llamando. ‘Domingo’ es un tipo que solo busca ganar dinero y se aprovecha de los problemas de la orquesta para facturar”, agregó.