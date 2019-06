Paloma Fiuza niega coqueteos con empresario ¿Volverá con Facundo González?

La bailarina Paloma Fiuza descartó que esté en coqueteos con un empresario, como se ha especulado recientemente.

“No es cierto que esté saliendo con un empresario, me encuentro más soltera que nunca. Es más, ni siquiera estoy conociendo gente nueva, por ahora me siento bien así”, dijo Paloma, quien anunció el regreso de ‘Exporto Brasil’ con un show esta noche, en la discoteca ‘Holiday’.

Pero tus compañeros Brenda Carvalho y Thiago Cuhna aseguran que estarías ilusionada con un nuevo galán...



Ellos me bromean de esa manera, y les gustaría verme nuevamente enamorada. Yo, por ahora, no quiero tener pareja. Sucede que un vidente me dijo que aparecerían en mi vida un futbolista y un cantante.

Entonces, ¿Facundo ya es parte del pasado?

Somos buenos amigos, nos llevamos bien.

Thiago señala que Facundo tiene carisma para ser parte de ‘Exporto Brasil’...

Es un tipo ‘full pilas’, pero no baila muy bien, entonces, queda descartado, ja, ja, ja.

‘LA PIÑATA’

De otro lado, Paloma destacó el éxito de nuestra promoción ‘La Piñata’.



“Ahora tienen que juntar las ‘Súper Yapas’ para ganarse uno de los tres mil premios en efectivo que regala Trome”, dijo.