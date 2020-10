La integrante de Esto es guerra, Paloma Fiuza está evaluando congelar sus óvulos tal como lo hizo su colega y amiga Alejandra Baigorria hace un par de meses.

La guerrera brasileña aseguró que sueña con convertirse en madre pero considera que todavía no es el momento para hacerlo. Por eso, congelar sus óvulos sí sería una buena opción para ella.

“Sí he pensado, pero este año se frenó todo por el tema de la pandemia, más adelante. Por ahora no puedo tener un bebé, me encantaría, así que será más adelante. Sé que Alejandra (Baigorria) lo hizo y me parece excelente, vamos a ver qué pasa”, aseguró la también influencer.

Paloma Fiuza está pasando por un buen momento sentimental debido a que mantiene una sólida relación con Raúl García, con quien hace unos días protagonizó un ampay ante las cámaras de Magaly TV, La Firme.

Explicó reacción de su novio ante en ampay

En el ampay se ve cómo Raúl García sale despavorido al ver las cámaras del programa de la periodista Magaly Medina. Sin embargo, la guerrera brasileña se tomó el tiempo de explicar por qué su novio reaccionó así.

“A nosotros nos asustó un poco, el periodista llegó con la cámara muy cerca, yo no tuve ni reacción. Él no es de la tele y pensó que era una entrevista y por eso se abrió. Yo un poco sé cómo reaccionar, pero él no. Hay que respetar la decisión de todo el mundo”, indicó Paloma Fiuza.