Paloma Fiuza rompió su silencio y habló por primera vez del incidente en el que se vio involucrada hace unos días cuando su novio se alejó intempestivamente de ella al ser abordados por las cámaras del programa de Magaly Medina.

Como se recuerda, Paloma Fiuza se ejercitaba junto a su pareja y unos amigos del empresario. En ese momento un reportero de Magaly Medina se le acercó para entrevistarla sobre su relación amorosa, pero Raúl García salió corriendo del parque para no ser grabado.

Al respecto, Paloma Fiuza dijo que se ‘asustó’ al ver repentinamente al peirodista e indicó que su pareja ‘se abrió’ porque pensaba que lo ibana a entrevistar.

“A nosotros nos asustó un poco, el periodista llegó con la cámara muy cerca, yo no tuve ni reacción, él no es de la tele y pensó que era una entrevista y por eso se abrió. Yo un poco sé cómo reaccionar, pero él no. Hay que respetar la decisión de todo el mundo”, indicó Paloma Fiuza en conferencia de prensa.

Asimismo, Paloma Fiuza indicó que ha decidido llevar en privado todo lo relacionado a su romance ya que su novio no pertenece al mundo de la TV. “Tenemos derecho a guardar la privacidad, yo sé que soy pública, pero lo hemos decidido así”, puntualizó.

Paloma Fiuza: Su novio salió corriendo cuando vio las cámaras de Magaly Medina (TROME)