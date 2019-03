Paloma Fiuza reveló que su relación con Facundo González quedó estancada | ENTREVISTA | FOTOS

Paloma Fiuza tiene siete años en el Perú, es una de las figuras más queridas de ‘Esto es guerra’ y, cuando todos pensaban que su relación con Facundo González pasaba por su mejor momento, anunciaron su distanciamiento. La razón es que cayeron en una especie de rutina y eso ‘enfrió’ el amor.



En el programa te han preguntado varias veces si amas a Facundo y ‘toreas’ la respuesta.

Sí, respondo que amo a todo el mundo. Yo digo ‘te quiero’ rápido y soy así desde chiquita.



¿Eres querendona?

Exacto, quiero rápido y también todo me da pena.



¿Y tu situación con Facundo?

También me da pena ja, ja, ja.



Pero se habla de una reconciliación...

El tema es que nunca pusimos fin a la relación, pero ya tenemos tres años y como toda relación, pasa por altas y bajas, y llega un momento en que dices: ‘Bueno y ahora qué va a pasar’.

Paloma Fiuza festeja sus 35 años en Brasil (Fotos: Instagram) Paloma Fiuza festeja sus 35 años en Brasil (Fotos: Instagram)

¿Cayeron en la rutina?

Todo el mundo comete ese error, pero creo que está en la pareja el intentar salvar (la relación), yo le dije: ‘A dónde vamos’. Son muchos años que estamos juntos y no es que quiera el anillo o casarme...



¿No lo estás presionando?

No, pero a la vez, tampoco estoy para jugar, deseo definir qué es lo que vamos a hacer.



¿Quieres saber si tiene futuro tu relación?

Exacto, y él es superrelajado en muchos aspectos y yo soy demasiado comprometida y preocupada con la situación.



¿Deseas casarte?

No, ya me casé. Estamos en esa etapa que nos queremos, pero tenemos que ver y analizar muchas cosas. Ya nos sentamos, conversamos, le dije las cosas que quiero y bueno, hay que ver si él va a cambiar y mejorar.



¿Tú tienes que mejorar algo?

De hecho sí, pero más él.

Facundo contó que siempre que intentaban conversar terminaban peleando.

Terminamos discutiendo, pero es normal y no es por falta de cariño, no es por terceros. Llega un momento en que la relación queda estancada y mejor terminamos. Igual lo quiero mucho, el tema de nosotros es que estamos muy acostumbrados el uno con el otro.



¿Tú la tienes clara?

Él no tiene las cosas muy en claro, pero yo lo quiero y estoy segura de que él también. Lo que tiene que preguntarse es qué desea para su futuro, de repente él quiere irse a Argentina o tiene una propuesta en otro lado, y si acepta, ¿nos vamos a separar?



Es complicado

Pero le deseo lo mejor, vamos a ver qué pasa...



Suena a despedida

No es despedida, pero estamos muy acostumbrados, creo que más que pareja, somos amigos. Es difícil porque ya intentamos cortar (terminar), pero uno extraña al otro.



Eso de darse un espacio quiere decir que tú puedes salir con tus amigos y él con los suyos.

En ese aspecto es superrelajado, yo puedo salir con quien quiera y él ‘dale nomás’. No hay ningún problema.

Ahora que estás ‘soltera’, ¿hay algún pretendiente?

No hay nadie. Tampoco es que estoy soltera, estamos distanciados, pero igual hablamos. Estamos en ‘stand-by’.



Tienes que hacer tu casting como lo hiciste en ‘Las puertas del amor’ de ‘En boca de todos’.

Me encantó, creo que me hace falta salir más.



¿Facundo es celoso?

Lo normal, tuve relaciones peores ja, ja, ja.



Si te pregunto cómo está el corazón de Paloma, ¿qué me dirías?

Mi corazón está en un momento de decisiones, es difícil porque uno se acostumbra.



Pero no te puedes quedar con alguien solo por costumbre.

Lo sé, pero sufrir por amor una vez más, me duele, pero bueno, así estamos. Si continuamos juntos, este será el cuarto año. Las cosas están habladas y claras para los dos.



Dicen que la espera desespera.

También creo que uno se cansa de esperar mucho del otro y que el otro no haga nada.



¿La maternidad?

La verdad tengo ese bichito, pero soy muy consciente de que si me embarazo, estoy fuera de ‘Esto es guerra’