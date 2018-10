Paloma Fiuza: "Rosángela Espinoza no canta ni en la ducha"

Paloma Fiuza se sorprendió al saber que Rosángela Espinoza desea incursionar en el canto, luego de su actuación en ‘El artista del año: El dúo perfecto’.



“Canta malísimo, no canta ni en la ducha. No tiene voz, me gustó su baile, su ropa y su sensualidad, pero como cantante se va a morir de hambre”, acotó.

Karen Dejo también opinó sobre el desempeño de ‘Rous’.



“Ella no cantó, sino que hizo un playback y todavía no fue con su voz. Utilizó la voz de otra persona y cantó encima de una pista”, comentó Dejo.

En tanto, Rosángela Espinoza prefirió restar importancia a los comentarios de sus compañeras de ‘Esto es guerra’.



“La gente que habla, es por la envidia”, pronunció.