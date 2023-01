Paloma Fiuza le deseó lo mejor a su amiga Carol Reali, ‘Cachaza’, quien oficializó su romance con el modelo y actor brasileño André Bankoff.

“Me parece muy bien, es un proceso, si ella está tranquila y es su felicidad, yo la apoyo. No lo conozco (a André), pero a ‘Cachaza’ la quiero muchísimo, y si está feliz, yo también. Hay que ir más a Brasil” , dijo entre risas la ‘guerrera’.

Como se sabe, ‘Cachaza’ viajó a Brasil para pasar las fiestas de fin de año con su familia, pero también se dio tiempo para el amor y se lució con André, quien vendrá a Lima para celebrar con ella el ‘Día de los enamorados’.

De otro lado, Paloma aseguró que está soltera, pero sí tiene pretendientes. “Pretendientes siempre hay, pero tranquila”, declaró a ‘América espectáculos’.

CACHAZA ENAMORADA

Carol Reali, mejor conocida en nuestro país como ‘Cachaza’, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras el fin de su relación de más de 11 años con Rafael Cardozo y acaba de confirmar que le llegó el amor nuevamente con Andre Bankoff.

En la breve entrevista que ofreció a “Amor y Fuego”, la brasileña no pudo ocultar su emoción al hablar de su galán. “¿Llegó el amor para Carol nuevamente?”, le consultó el reportero del programa de Willax. “¡Creo que sí! Todo bien, nos estamos conociendo, que fluya”, le respondió ella.

“Estamos saliendo, no le debemos nada a nadie, no estamos escondiendo nada a nadie. Me parece una linda persona pero de hecho vamos viendo que pasa con el tiempo (...) Lo conocí en Brasil, en un evento allá. Es actor, actúa muy bien”, agregó.

Sobre qué opina Rafael Cardozo de su nueva relación, Cachaza contestó: “No sé, no le he preguntado, no hablamos”. Asimismo, fue tajante al responder sobre si se veía con su ‘ex’: “No, no, no, para nada”. Finalmente, descartó presentarle a su nueva pareja: “Cada uno por su lado está mejor”.

Cachaza también contó que el próximo mes Andre Bankof vendrá a visitarla y a conocer Lima. “Viena ahorita, en febrero. Viene a visitarme y a conocer Perú que le encanta, ya quería venir hace tiempo. Vamos a estar visitándonos apenas podamos”, reveló.

