Chris Valcárcel fue entrevistado en ‘Arriba mi gente’ y aseguró que Pamela Cabanillas lo habría estafado con la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee. El influencer, quien presentó a Diego Zurek con la joven de 28 años, cuenta su versión de cómo se contacto con ella.

Él declaró cómo conoció a la joven de 18 años, quien era una admiradora. “Yo cuando viajé a Iquitos en junio. En una fiesta de San Juan, se me acerca a pedirme una foto a la cual yo accedo. Después, ella siempre me escribía, pero yo nunca accedí (...) Era una persona stalker, que pensaba acercarse a mí, pero yo nunca seguí”, comentó.

Asimismo, explicó cuando se contactó con ella para los boletos. Según su versión, él buscaba un ticket para el espectáculo del reguetonero. “Yo publiqué hace un mes y medio en Instagram si alguien me podía conseguir entradas para Daddy Yankee, la cual ella me responde (...) Me decía que sí eran originales y cómo me iba a estafar a mí porque soy una persona que la podía denunciar por redes”, comentó.

Christian Valcárcel habló sobre el negocio que realizó con Pamela Cabanillas para el concierto de Daddy Yankee.

Al inicio, creyó que eran verdaderas porque al leer el código QR, lo dirigía a una página de Google donde se veía el boleto, Ella le pidió si le podía ayudar en este negocio de ventas, el cual aceptó. “ Ella decía que tenía un contacto en Teleticket y las entradas eran verdaderas y yo siempre le preguntaba: ‘¿Son verdaderas porque no quiero tener problemas con la gente?’”, señaló.

Informa que vendió entre 18 a 19 entradas valorizadas en más de 20 mil soles en total y promete recuperar el dinero para devolver a las víctimas.

“ Jamás pensé estar en esta posición y simplemente pido justicia (...) Yo confíe en ella. Entiendo que es un error haber comprado en alguien que no conocía (...) Ella me bloqueó de todos lados. Le llamamos a su papá y el señor solamente decía: ‘A mí no me vinculen con mi hija’”, finalizó.

