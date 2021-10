MOLESTA. Así se mostró Pamela Franco luego de la polémica que se levantó cuando Nilver Huarac arremetió contra Christian Domínguez por sacarla de Alma Bella para que integre Puro Sentimiento. El productor dijo que invirtió mucho en ella, inclusive en retoques estéticos.

“Sí me he hecho algunos arreglos me los he pagado yo. Yo sé que él tiene fama de pagar todo y sí lo ha hecho a otras personas ¿pero a mí? yo me los he pagado. Me los he hecho y me los seguiré haciendo porque quiero, porque puedo y porque me da la gana”, dijo la cantante en declaraciones para Amor y Fuego.

Asimismo, indicó que se sintió muy afectada por las palabras del productor musical. “Hasta llorar me ha hecho... siento que es como un cargamontón innecesario... que se pare frente a una cámara y a su edad, con la trayectoria que tiene, quedar tan bajo y hablar así”, lamentó Pamela Franco.

Por otro lado aclaró que el contrato que firmó con él fue para conducir el programa de Latina donde conoció a Christian Domínguez. “No fue por Alma Bella ni por nada, pero quedó en nada, no se legalizó”,aseguró al chimbotana.

LE MANDA MENSAJE A JANET BARBOZA

Pamela Franco también se refirió a Janet Barboza, quien sacó cara por Nilver Huarac y aseguró que los empresarios invierten para luego recuperar su dinero. “Ella nunca se va poner de mi parte aunque lo diga, jamás”, dijo la cantante.

PAMELA LE RESPONDE A THAMARA GÓMEZ

Asimismo, la pareja de Christian Domínguez restó importancia a las palabras de Thamara Gómez, quien dijo que se fue de Puro Sentimiento cuando ella llegó. “Su salida no tiene nada que ver con mi ingreso. No me hubiese molestado trabajar con ella tampoco... debe estar segura del talento que tiene, no entiendo qué le pasa ¿por qué golpearnos? la mala onda te regresa”, le adviritió.

Pareja de Christian Domínguez se mostró indignada con su ex jefe en Alma Bella, por asegurar que Christian Domínguez se la jaló a Puro Sentimiento y no le dieron ninguna explicación.

TE PUEDE INTERESAR

Greissy Ortega perdió 33 kilos tras banda gástrica, hoy lucha para no caer en la anorexia

Lucy Cabrera le manda misil a Andrea a poco de estrenar su programa: “Yo no haré pruebitas de ADN”

Mirella Paz acusa a taxista de robarle su iPhone y lo amenaza de muerte: Chofer pide garantías para su vida