¡Lo dijo todo! La cantante de cumbia y pareja sentimental de Christian Domínguez, Pamela Franco aprovechó la invitación del “Reventonazo de la Chola” para dar su versión y aclarar el lío que tiene con el reconocido productor musical Nilver Huárac.

“‘Cholita’ es injusto la verdad, esa es la palabra. Es injusto sobre todo en este momento de mi vida y como yo he sido con las personas. Yo creo que uno debe recibir lo que da y yo soy muy agradecida. Sé quien me ayudo, quien me dio la mano y no tengo vergüenza, y porque ocultarlo, las cosas como son. Siempre lo agradeceré y lo tendré en la mente, pero sin hacer daño”, manifestó Pamela Franco.

Al ser consultado si tenía un contrato con Nilver Huárac. “Sé firmó un contrato por el momento en un momento que se emitió”, argumentó la exAlma Bella.

No obstante, ‘La Chola Chabuca’ le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le pagaron? Ella respondió. “En el 2019 si no me equivoco. También es otro tema y entrar en detalles...”, comentó Pamela Franco.

“El tema no es que diga (sobre las operaciones) sino la intención con que la que lo dice. No soy la primera ni la última chica que trabajó con él. Nilver no puede decir que me ha hecho prácticamente porque eso no es verdad. Yo agradezco a Dios porque sinceramente me ha bendecido con muchas cosas, dentro de eso, lo principal es mi familia. Vivo una vida feliz y la idea de trabajar no pensaba, son siete meses de mi pequeña y tengo un objetivo que es por ella”, sentenció Pamela Franco.

