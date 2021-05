Pamela Franco se confesó este sábado en el Chocahuarique de Choca Mandros y reveló detalles del polémico inicio de su relación con Christian Domínguez, la misma que estuvo marcada por un ampay de los ahora padres.

La cantante contó que conoció al ‘wachimán’ cuando grababan el programa ‘Se pone bueno’. “Todo el mundo piensa que él me tiró maíz pero no, porque era bien respetuoso. Luego comencé a conocerlo, me ayudaba a desenvolverme porque no tenía experiencia en la televisión”, narró la ex Alma Bella.

Asimismo, aseguró que no sospechaba que Christian Domínguez estaba interesado en ella ya que ‘él estaba en otra cosa’, en alusión a su relación con Isabel Acevedo.

Por su parte, el líder de la Gran Orquesta confirmó que la primera vez que le habló a Pamela Franco fue cuando trabajaron juntos. “Nunca me acerqué antes, ese día recién la conozco y era bien quebrada”, indicó. “Yo era su amor platónico”, agregó la cantante.

La relación se tornó más confiable cuando empezaron a conversar sobre sus gustos por el gimnasio y la alimentación saludable. En ese sentido, Pamela aseguró que recién empezaron a conocerse en otro nivel ‘a raíz del ampay’.

La pareja de Christian Domínguez repitió que nunca se besó con el ‘wachimán’, tal como lo insinúan las imágenes. Asimismo, indicó que él le había dicho que podía salir con ella porque estaba soltero.

Finalmente, Pamela Franco se tomó unos segundos para agradecer por el ampay de Magaly Medina, porque los unió y les abrió la posibilidad de ser una pareja.

HARÁ FIESTA SI LLEGA A LOS TRES AÑOS

Pamela Franco se refirió a la mala fama que tiene Christian Domínguez con respecto a sus relaciones amorosas. Muchos afirman que cantante nunca llega a los tres años con una sola pareja y la madre de su hija aseguró que si pasa la fecha, hará una gran celebración.

CHRISTIAN YA LA CHEQUEABA DESDE 2015

Christian Domínguez interrumpió la entrevista para Choca Mandros y aseguró que él estuvo en el primer concierto de Alma Bella en Lima, en 2015, año en el que se casó con Karla Tarazona. “Ya estaba chequeando mercadería ya”, dijo el cantante sobre su actual pareja.