La cantante Pamela Franco no dudó en enviar tierno mensaje al padre de su hija María Cataleya, Christian Domínguez, tras haber sido criticado por sus excompañeros de ‘Gran Orquesta Internacional’ y hasta en el programa ‘América hoy’ donde es colaborador.

Y es que José Orejuela de la orquesta ‘Zona libre’ señaló que el cantante solo les daba S/500 mensuales, comentario que fue respaldado por Angelo Fukuy.

“Nadie vive con 500 soles mensuales. Ni que fuéramos locos para pedir que nos paguen el sueldo completo”, contó Orejuela, excantante de la agrupación de Domínguez. Mientras que Fukyu agregó: “500 soles cada mes y medio. No pagaban puntual”.

Luego en el programa ‘América hoy’ se emitió un perfil psicológico de Christian Domínguez, que no lo dejó bien parado. Las conductoras del programa hicieron críticas a su comportamiento debido a las diversas relaciones que ha tenido el cantante.

Pese a todo, Pamela Franco envió un amoroso mensaje a Domínguez. Este mensaje se dio porque el cantante de la Gran Orquesta Internacional publicó un video de Pamela y su bebé con la siguiente leyenda:

“Así imposible no partirme el alma....❤ Gracias @pamela_francov1 y #Mariacataleya❤ ❤ ❤ por hacerme tan dichoso... Las amoooooooooo”, escribió Domínguez.

A lo que de inmediato, Pamela contestó: “Como no amarte, como no valorarte si te vemos todos los días lo grande que eres mi amor que Dios te cuide siempre ❤ Te amamos mi amor bonito”.

Lo curioso es que Christian Domínguez ha cerrado la posibilidad de que sus fans puedan escribir sus comentarios a ese video y solo se permite poner ‘likes’. En una hora de publicado el post tiene más de 20 mil reproducciones.

Angelo Fukuy sobre Christian Domínguez

Angelo Fukuy quedó sorprendido por las lágrimas que derramó Christian Domínguez, quien dijo estar afectado por las declaraciones que dio el trujillano al revelar cumbiambero solo les pagaba 500 soles por mes y medio de trabajo en ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Vi el programa (‘El reventonazo de la chola’) y nos ha sorprendido (verlo llorar). ¿Si creo en sus lágrimas? Queda en conciencia de cada uno, yo tengo mi conciencia tranquila y he dicho la verdad. Nosotros no sentimos el apoyo de la empresa, ahora somos personas libres y por eso formamos ‘Zona libre’”, comentó Fukuy.

Christian llora

Christian Domínguez fue entrevistado por Ernesto Pimentel en el Reventonazo de la Chola Chabuca y se le consultó por la separación de Angelo Fukuy de ‘La Gran Orquesta Internacional’. El cantante indicó que se siente bastante afectado por la decisión de su colega de fundar su propio grupo musical y, sobre todo por todo lo que se ha dicho en los últimos días.

“Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, indicó.