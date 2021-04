Pamela Franco no deja de lado los detalles para Christian Domínguez. La cantante de “Alma Bella” decidió sorprender al padre de su hija con un tierno mensaje por la celebración de un mes más juntos en su relación.

En el texto difundido en su perfil de Instagram, la cantante le agradeció a su pareja por hacerla “la mujer más feliz y bendecida del mundo”.

“Amor... para mí, todos los días son especiales a tu lado y quiero que sea así siempre. Tenerte fue un gran regalo, tú me has hecho la mujer más feliz y bendecida del mundo, me hiciste mamá. Nuestra familia es lo que más amo en el mundo”, escribió en las primeras líneas de su post.

Pamela Franco también se mostró agradecida con el cantante por todo el esfuerzo que hace para sacar adelante a su familia. “Valoro cada cosa que haces por nosotras y todo lo que te esfuerzas día a día... Eres una gran persona, gran hijo, gran padre y compañero de vida. Te amo con el alma, mi amor bonito... mi príncipe. Feliz mesario, mi hermoso”, finalizó su mensaje, que fue acompañado con unas imágenes donde vemos a Domínguez cargando a su hija María Cataleya.

El líder de “Orquesta Internacional” reaccionó a la publicación de Pamela, y en los comentarios escribió: “Mi amor, qué bello leer y sentir que todo vale la pena, que todo lo que vivimos es hermoso simplemente porque estamos juntos, y ahora con nuestra familia. Le agradezco a Dios tantas cosas, pero el tenerte es increíble, gracias, mi amor… Gracias por ayudarme a jamás perder la calma y valorar cada cosa que Dios nos da... Te amo”.

