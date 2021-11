Pamela Franco se pronunció sin tapujos sobre la polémica eliminación de Christian Domínguez en la segunda temporada de 2021 de El Artista del Año, luego de enfrentarse a Elías Montalvo y perder por la falta de apoyo del público en las votaciones.

“No estoy contenta porque me vaya adornar, son por otras cosas. Yo creo que él se fue no por el puntaje, sino por la votación. Yo no quería que esté ahí porque no creo que se tenga que exponer de esa manera, ni como para ser juzgado como participante ni como para que tenga que pasar algún mal momento, hablándolo bonito”, dijo la ex Alma Bella.

NO SE HACE ROCHES POR RUMORES

Pamela Franco también se refirió a todos los comentarios que apuntan a que Christian Domínguez le iba ser infiel en El Artista del Año, tal como lo hizo con Karla Tarazona al empezar una relación con Isabel Acevedo.

“Las tentaciones para el hombre y la mujer no solamente están en ese programa, en esa pista de baile... por todo lo que ha pasado él y lo que se ha dicho... están en todos lados. Christian se levanta, sale a trabajar, está todo el día solo... si él quiere portarse mal lo va hacer, es una decisión de él y tendrá que asumir las consecuencias de...”, acotó la cantante.

DA CON PALO A EL ARTISTA DEL AÑO

Pamela Franco mostró su felicidad por la eliminación de Christian Domínguez en El Artista del Año, pero aclaró que le encanta verlo en el escenario. “Yo no quería que esté ahí, considero que pese a lo mucho que lo critican, es un artista completo, ha hecho de todo en su vida... ha actuado, está a cargo de una orquesta, no solo se sube al escenario a cantar, sino que ve todo lo de atrás, que seguro hay gente que no sabe”, indicó la ahora líder de Puro Sentimiento.

HABLA DE SU TATUAJE

Finalmente, Pamela Franco se refirió al tatuaje de su rostro y nombre que se realizó Christian Domínguez. “Para tomar esa decisión es muy fuerte. Me dijo unas palabras que cualquier mujer querría escuchar... a mí me encanta, me gusta el tatuaje, pero fue una decisión netamente de él”, indicó.

En ese sentido, afirmó que es su imagen ya que muchos consideraron que el tatuador se había equivocado de foto. “Tuve una sesión de fotos hace tiempo, de repente he cambiado un poco, pero sí soy yo”, dijo entre risas.

La cantante aseguró que aunque no se ha tatuado el nombre completo de Christian Domínguez ni su rostro, sí lleva sus iniciales en la piel. “Siempre va ser un hombre importante en mi vida porque es el padre de mi hija y no sé si es la única hija que voy a tener así que siempre va estar en mi corazón, pase lo que pase”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly responde a Promperú: “No se han enterado que Jamila Dahabreh utiliza la Marca Perú”

Ángelo Fukuy: Su esposa se pasa de cariñosa con Jonatan Rojas el día de su matrimonio

Mario Irivarren admite que empujó a Daniel ‘Fideito’ Menacho