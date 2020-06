El cantante Christian Domínguez reveló que había planeado casarse con Pamela Franco a fin de año, sin embargo han tenido que postergar el matrimonio para el 2021 debido a la pandemia.

“Supuestamente la boda iba a ser en noviembre, pero de pronto pasó todo esto (pandemia), así que vamos a tener que postergarlo para el próximo año. Ya casi somos un matrimonio, vivimos juntos y emprendemos negocios en sociedad”, dijo el cantante a ‘Día D’.

En tanto, Pamela Franco destacó el rol de padre de Domínguez y contó que conoce a sus dos pequeños hijos, con quienes tiene buena relación.

“Christian es una persona muy comprometida con su familia, él no se descuida y está pendiente de ellos, no solo en un tema emocional sino también económico. He tenido oportunidad de conocer a sus hijos y son niños súper lindos”, expresó.