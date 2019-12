La cantante de Alma Bella, Pamela Franco, se echó flores a sí misma. La cumbiambera estuvo invitada en el programa ‘El Show después del Show’ para hablar de su relación con Christian Domínguez.

Durante la entrevista, la intérprete contó que ella tiene muchos sentimientos por el wachimán y explicó que, así sea las 2, 3 o 4 de la mañana, ella se levanta en la madrugada para cocinarle un ‘caldito de pollo’ para que reponga fuerzas tras sus eventos.

“La verdad es que Christian tiene una suerte. Lo engrío como no tienen idea. Me levanto a las 2, a las 3, depende a la hora que le toque trabajar. Yo me levanto y le llevo su sopita a su casa”, declaró Pamela.

La cantante también dijo que para ella eso no es una locura de amor o un sacrificio porque le nace y entre ellos ha nacido un sentimiento muy bonito.

“Lo recibo con un beso. De frente. El pollito sin hueso, no se vaya a atorar. La verdad no lo llamo locura, pero ha crecido un sentimiento muy bonito entre los dos y todo lo que hago, me nace”, expresó.

El caldito de Pamela Franco