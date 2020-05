La cantante de ‘Alma Bella’, Pamela Franco, dijo que es feliz al lado de Christian Domínguez y no se equivocó cuando decidió tener una relación con él. Ambos pasan la cuarentena juntos y se muestran más contentos que nunca.

“La verdad, no tengo quejas, (Christian) me llena por completo y hasta el día de hoy sé que no me equivoqué en la decisión que tomé de estar con él, soy feliz. Estoy contenta en todos los sentidos”, afirmó en ‘En boca de todos’ añadiendo que ella no tiene que controlarlo.

“Yo no lo controlo, porque él tiene su mamá, tampoco soy niñera. Las cosas siempre han sido claras, tampoco lo puedo cambiar, él tiene su manera de ser y yo también”, indicó.

De otro lado, Christian dijo que los planes de matrimonio podrían concretarse en el 2022.